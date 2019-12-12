Базанов о ПФЛ: «Сейчас проект нежизнеспособен. Мы не сможем гарантировать его устойчивость. Если все рухнет, то кто окажется главным виновником произошедшего? Федерация!»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов в интервью журналисту Юрию Довнару скептически отнесся к проекту по созданию ПФЛ.

– Проект создания ПФЛ закрыт окончательно?

– Так вопрос ставить нельзя. Просто потому, что федерация ничего не отвергала. То, что дал на изучение федерации Александр Николаевич Зайцев — это не проект ПФЛ, а некая программа, в которой вопросов больше, чем ответов. Надо понимать: там, где функционирует ПФЛ, в основу положен частный капитал. В Беларуси социально-ориентированная экономика, а это совсем другие условия. Я понимаю, что когда-то нам придется вернуться к этому вопросу, но сейчас проект нежизнеспособен. Мы элементарно не сможем гарантировать его устойчивость. А если все рухнет, то кто окажется главным виновником произошедшего? Федерация!

– Но, согласитесь, у Зайцева есть административный и финансовый ресурс. Это немало...

– Ну, он же не будет финансировать все клубы. В то же время не вижу в его проекте реальных источников финансирования, способных генерировать деньги на постоянной основе... В вопросе ПФЛ нет никакого противодействия федерации. Просто очень мало конкретики, проект не упакован, он совсем сырой. Когда ситуация станет более ясной, предметной и реалистичной, можно будет о чем-то разговаривать, – сказал Базанов.