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Грузинский полузащитник Диасамидзе может перейти в «Шахтер»
13.12.2019 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Грузинский полузащитник Гега Диасамидзе может перейти в солигорский
27-летний Диасамидзе выступал за «Сабуртало» с 2018 года. В прошлом сезоне хавбек провел 25 матчей в чемпионате Грузии, где забил 11 мячей.
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