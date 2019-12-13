ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Протас: «Когда есть шанс, верить нужно всегда, поэтому мы будем биться до конца»

13.12.2019 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Алексей Протас поделился эмоциями после победы над Словенией (4:1), передает Никита Юхнович.

– Вчера состоялся разговор с тренером?

– На самом деле все все понимали, что мы не показываем свой лучший хоккей последние 2 игры. Мы стараемся надеяться только на лучшее, стараемся верить до конца, что еще есть шансы, поэтому играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит. Спасибо им большое, люди приходят, приятно, поэтому стараемся побеждать.

– Болельщики говорят, что этой команде было выписано много авансов и парни перегорели. Может быть к концу турнира можно действительно сказать, что где-то вы перегорели и слишком много на вас было надежд?

– Не то чтобы перегорели, все ребята просто старались где-то показать свой лучший хоккей, где-то это может получилось, где-то нет. Бывают спады, бывают взлеты и падения. Я бы не стал делать из этого какую-то трагедию, просто все ребята старались, все бились, и мы стараемся показывать наш лучший хоккей, все ребята просто стараются до конца. Я не могу здесь кого-то обвинить, все ребята действительно бьются, и у кого-то получается, у кого-то нет.

– Вчера после поражения ваш главный тренер немого пожурил хоккеистов. Это он сказал с целью встряхнуть команду или же он говорил то, что думает?

– Честно, я не очень хочу это все обсуждать, это его мнение. Мы стараемся придерживаться установки тренера, стараемся играть как он требует и сегодня это, конечно, получилось. В последних играх это не получалось, но что поделать – это хоккей. Такие короткие турниры – такое в хоккее бывает, поэтому ничего не поделаешь и мы двигаемся дальше.

– В команде верят еще в выход в элиту?

– Конечно верим, когда есть шанс, верить нужно всегда, поэтому мы будем биться до конца и надеяться только на лучшее.

– Насколько сложно было настроиться на сегодняшний матч?

– Не было особой сложности, просто хотели реабилитироваться после неудачных матчей и старались показать свой лучший хоккей, – сказал Протас.

Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Алексей Протас поделился эмоциями после победы над Словенией (4:1), передает Никита Юхнович.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Грузинский полузащитник Диасамидзе может перейти в «Шахтер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика