Алексей Протас: «Когда есть шанс, верить нужно всегда, поэтому мы будем биться до конца»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий поделился эмоциями после победы над Словенией (4:1), передает Никита Юхнович.

– Вчера состоялся разговор с тренером?

– На самом деле все все понимали, что мы не показываем свой лучший хоккей последние 2 игры. Мы стараемся надеяться только на лучшее, стараемся верить до конца, что еще есть шансы, поэтому играем нашу лучшую игру для болельщиков, для тех, кто в нас верит. Спасибо им большое, люди приходят, приятно, поэтому стараемся побеждать.

– Болельщики говорят, что этой команде было выписано много авансов и парни перегорели. Может быть к концу турнира можно действительно сказать, что где-то вы перегорели и слишком много на вас было надежд?

– Не то чтобы перегорели, все ребята просто старались где-то показать свой лучший хоккей, где-то это может получилось, где-то нет. Бывают спады, бывают взлеты и падения. Я бы не стал делать из этого какую-то трагедию, просто все ребята старались, все бились, и мы стараемся показывать наш лучший хоккей, все ребята просто стараются до конца. Я не могу здесь кого-то обвинить, все ребята действительно бьются, и у кого-то получается, у кого-то нет.

– Вчера после поражения ваш главный тренер немого пожурил хоккеистов. Это он сказал с целью встряхнуть команду или же он говорил то, что думает?

– Честно, я не очень хочу это все обсуждать, это его мнение. Мы стараемся придерживаться установки тренера, стараемся играть как он требует и сегодня это, конечно, получилось. В последних играх это не получалось, но что поделать – это хоккей. Такие короткие турниры – такое в хоккее бывает, поэтому ничего не поделаешь и мы двигаемся дальше.

– В команде верят еще в выход в элиту?

– Конечно верим, когда есть шанс, верить нужно всегда, поэтому мы будем биться до конца и надеяться только на лучшее.

– Насколько сложно было настроиться на сегодняшний матч?

– Не было особой сложности, просто хотели реабилитироваться после неудачных матчей и старались показать свой лучший хоккей, – сказал Протас.