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АБФФ намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске

13.12.2019 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Федерация футбола намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске.

В Витебске проект заморозился на некоторое время. Его реализация в полном объеме запланирована на следующий год.

Об этом в интервью газете «Прессбол» сообщил руководитель АБФФ Владимир Базанов.

Также продолжается реализация программы «Bonfestо – детям» по строительству мини-площадок 20x40 метров. За три года планируется строительство 78 полей, а 19 – уже в следующем. Стоимость одного поля – 20-21 тысяча евро. Срок службы такого поля – 10-15 лет.

Деньги на само поле выделяет Туровский молочный комбинат, а остальные расходы закрывает АБФФ.

Таким образом, стоимость всего проекта по реализации этих полей составляет около 1,5 млн долларов.

 

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Федерация футбола намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске.
 
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