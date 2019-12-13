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Дмитрий Никуленков: «Где гандбольная столица Беларуси? В Минске, ребята, в Минске»
13.12.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков в
– Брест или Кельце?
– Кельце.
– Шевцов или Бебешко?
– И Шевцов, и Бебешко.
– Tribuna.com или «Прессбол»?
– «Прессбол».
– Где гандбольная столица Беларуси?
– В Минске, ребята, в Минске. Давайте отвечу так. Мы поборемся за гандбольную столицу Беларуси 14 декабря, – сказал Никуленков.
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