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Дмитрий Никуленков: «Где гандбольная столица Беларуси? В Минске, ребята, в Минске»

13.12.2019 23:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков в подкасте «Штопаный гандбол» поучаствовал в блиц-опросе.

Брест или Кельце?

– Кельце.

– Шевцов или Бебешко?

– И Шевцов, и Бебешко.

– Tribuna.com или «Прессбол»?

– «Прессбол».

– Где гандбольная столица Беларуси?

– В Минске, ребята, в Минске. Давайте отвечу так. Мы поборемся за гандбольную столицу Беларуси 14 декабря, – сказал Никуленков.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Разыгрывающий СКА Дмитрий Никуленков в подкасте «Штопаный гандбол» поучаствовал в блиц-опросе.
 
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