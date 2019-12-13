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Никита Пышкайло: «Подстегнули ли слова Дудика? Нет, не сильно»
13.12.2019 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард молодежной сборной Беларуси Никита Пышкайло подвел итоги матча со Словенией (4:1).
- Несмотря на счет 4:1, стартовые полтора периода не сильно удались у команды сегодня?
– Да, шайба не шла в ворота. Создавали много моментов, но не получалось забить. Хорошо, что потом прорвало.
- Почему у команды так много неоправданных удалений как сегодня, так и на протяжении всего турнира?
– Не знаю, возможно из-за излишнего желания победить, исправить поражения, вот такие удаления и получаются.
- Насколько довольны действиями вашего звена в матче против Словении?
– Забили – хорошо, но всегда хочется большего.
- Вы все еще надеетесь, что в заключительном туре оступятся Австрия и Латвия? Тогда появится шанс выйти в элиту.
– Мы надеемся, не зря старались сегодня. С датчанами будем выкладываться. Всегда есть шанс. Будем цепляться.
- Слова Дудика о том, что он не верит в выход в элиту вас как-то подстегнули?
– Нет, не сильно, – сказал Пышкайло.
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