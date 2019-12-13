Никита Пышкайло: «Подстегнули ли слова Дудика? Нет, не сильно»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард молодежной сборной Беларуси Никита Пышкайло подвел итоги матча со Словенией (4:1).

- Несмотря на счет 4:1, стартовые полтора периода не сильно удались у команды сегодня?

– Да, шайба не шла в ворота. Создавали много моментов, но не получалось забить. Хорошо, что потом прорвало.

- Почему у команды так много неоправданных удалений как сегодня, так и на протяжении всего турнира?

– Не знаю, возможно из-за излишнего желания победить, исправить поражения, вот такие удаления и получаются.

- Насколько довольны действиями вашего звена в матче против Словении?

– Забили – хорошо, но всегда хочется большего.

- Вы все еще надеетесь, что в заключительном туре оступятся Австрия и Латвия? Тогда появится шанс выйти в элиту.

– Мы надеемся, не зря старались сегодня. С датчанами будем выкладываться. Всегда есть шанс. Будем цепляться.

- Слова Дудика о том, что он не верит в выход в элиту вас как-то подстегнули?

– Нет, не сильно, – сказал Пышкайло.