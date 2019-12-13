ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧМ-2020. Колячонок получил травму в матче против Латвии, находясь на скамейке запасных

14.12.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Проспект «Флориды» и защитник молодежной сборной Беларуси Владислав Колячонок провел на МЧМ в Минске только один матч.

Игру с австрийцами Колячонок завершил с показателем полезности «-2».

А следующий матч, против команды Латвии, Колячонок даже не успел начать. На 3-й минуте, находясь на лавке и готовясь сыграть свою первую смену, Владислав получил повреждение, которое вывело его из строя на оставшуюся часть чемпионата.

Форвард латвийцев Патрикс Забусовс пытался прорваться в зону нашей защиты, но был остановлен Вадимом Щечиным. В падении хоккеист задел коньком руку Колячонка и нанес нашему игроку серьезную травму.

На пресс-конференции после четвертой игры белорусов на чемпионате главный тренер команды Дмитрий Дудик заметил, что в воскресенье Колячонок все же может появиться в составе.

Еще один участник этого эпизода Вадим Щечин впоследствии также оказался вне игры, но по другой причине, связанной с удалением зуба. Его выход на лед в матче с датчанами вполне вероятен.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проспект «Флориды» и защитник молодежной сборной Беларуси Владислав Колячонок провел на МЧМ в Минске только один матч.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок IBU. Спринт. Воробей одержал победу, Кривко – 12-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика