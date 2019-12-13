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МЧМ-2020. Колячонок получил травму в матче против Латвии, находясь на скамейке запасных
14.12.2019 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Проспект «Флориды» и защитник молодежной сборной Беларуси Владислав Колячонок провел на МЧМ в Минске только один матч.
Игру с австрийцами Колячонок завершил с показателем полезности «-2».
А следующий матч, против команды Латвии, Колячонок даже не успел начать. На 3-й минуте, находясь на лавке и готовясь сыграть свою первую смену, Владислав получил повреждение, которое вывело его из строя на оставшуюся часть чемпионата.
Форвард латвийцев Патрикс Забусовс пытался прорваться в зону нашей защиты, но был остановлен Вадимом Щечиным. В падении хоккеист задел коньком руку Колячонка и нанес нашему игроку серьезную травму.
На пресс-конференции после четвертой игры белорусов на чемпионате главный тренер команды Дмитрий Дудик заметил, что в воскресенье Колячонок все же может появиться в составе.
Еще один участник этого эпизода Вадим Щечин впоследствии также оказался вне игры, но по другой причине, связанной с удалением зуба. Его выход на лед в матче с датчанами вполне вероятен.
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Проспект «Флориды» и защитник молодежной сборной Беларуси Владислав Колячонок провел на МЧМ в Минске только один матч.
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