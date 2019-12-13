Средняя посещаемость матчей сборной Беларуси на МЧМ-2020 – 6323 зрителя

Источник материала: Tribuna.com

На молодежном чемпионате мира в дивизионе IA осталось провести последний игровой день.

Четыре игры белорусской сборной на «Чижовка-Арене» посетили 25293 человека – в среднем 6323 болельщика.

Всего же 12 матчей турнира в общей сложности посетили 36884 человека. На втором месте по посещаемости матчи норвежцев (2883), на третьем – латвийцы (2694).

Средняя посещаемость молодежного чемпионата мира после четырех дней турнира составляет 3073 человека на матче.