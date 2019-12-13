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Средняя посещаемость матчей сборной Беларуси на МЧМ-2020 – 6323 зрителя
14.12.2019 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На молодежном чемпионате мира в дивизионе IA осталось провести последний игровой день.
Четыре игры белорусской сборной на «Чижовка-Арене» посетили 25293 человека – в среднем 6323 болельщика.
Всего же 12 матчей турнира в общей сложности посетили 36884 человека. На втором месте по посещаемости матчи норвежцев (2883), на третьем – латвийцы (2694).
Средняя посещаемость молодежного чемпионата мира после четырех дней турнира составляет 3073 человека на матче.
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На молодежном чемпионате мира в дивизионе IA осталось провести последний игровой день.
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