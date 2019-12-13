Никита Корзун: «Я шел в киевсое «Динамо» играть. А то, что пишут… Все были бы довольны, если бы я вообще закончил. Вот все бы радовались»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Никита Корзун рассказал о проблемах в киевском «Динамо».

«Я очень боялся играть, очень боялся ошибиться. Думал, что если ошибусь один раз, то все… Наверное, это и помешало. Очень боялся допустить ошибку, это меня очень сильно сковывало на футбольном поле.

Я мог сидеть в Киеве, получать деньги, просто тренироваться. Мне было тяжело просто тренироваться. Я шел в «Динамо» играть. А то, что пишут… Ну, блин. Все бы были довольны, если бы я в третью лигу перешел, а лучше вообще закончил. Вот все бы радовались», – сказал Корзун в программе «Тренировочный день».