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Никита Корзун: «Я шел в киевсое «Динамо» играть. А то, что пишут… Все были бы довольны, если бы я вообще закончил. Вот все бы радовались»
14.12.2019 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Никита Корзун рассказал о проблемах в киевском «Динамо».
«Я очень боялся играть, очень боялся ошибиться. Думал, что если ошибусь один раз, то все… Наверное, это и помешало. Очень боялся допустить ошибку, это меня очень сильно сковывало на футбольном поле.
Я мог сидеть в Киеве, получать деньги, просто тренироваться. Мне было тяжело просто тренироваться. Я шел в «Динамо» играть. А то, что пишут… Ну, блин. Все бы были довольны, если бы я в третью лигу перешел, а лучше вообще закончил. Вот все бы радовались», – сказал Корзун в программе «Тренировочный день».
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Никита Корзун: «Я шел в киевсое «Динамо» играть. А то, что пишут… Все были бы довольны, если бы я вообще закончил. Вот все бы радовались»
Белорусский полузащитник Никита Корзун рассказал о проблемах в киевском «Динамо».
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