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Корзун об интересе брестского «Динамо»: «Зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Предложения не было. Кому я нужен?»
14.12.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник Никита Корзун прокомментировал
– Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь.
- Было ли предложение?
– Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.
У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию, – сказал Корзун в программе «Тренировочный день»
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Корзун об интересе брестского «Динамо»: «Зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Предложения не было. Кому я нужен?»
Белорусский полузащитник Никита Корзун прокомментировал информацию об интересе со стороны брестского «Динамо».
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