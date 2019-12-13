Корзун об интересе брестского «Динамо»: «Зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Предложения не было. Кому я нужен?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Никита Корзун прокомментировал информацию об интересе со стороны брестского «Динамо».

– Ну зачем им нужен сбитый летчик Корзун? Какой Брест? Успокойтесь.

- Было ли предложение?

– Нет. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.

У нас неплохой чемпионат. В этом году очень интересно было смотреть. Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию, – сказал Корзун в программе «Тренировочный день»