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Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, сравнявшись с Хайнкесом
14.12.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дубль сделал форвард
Левандовски по этому показателю сравнялся с экс-форвардом менхенгладбахской «Боруссии»
Больше мячей в турнире забили только Клаус Фишер (268) и
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