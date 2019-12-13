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Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, сравнявшись с Хайнкесом

14.12.2019 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Бавария» разгромила «Вердер» (6:1) в 15-м туре чемпионата Германии.

Дубль сделал форвард Роберт Левандовски. 31-летний поляк вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 220 голов.

Левандовски по этому показателю сравнялся с экс-форвардом менхенгладбахской «Боруссии» Юппом Хайнкесом.

Больше мячей в турнире забили только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

 
 
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«Бавария» разгромила «Вердер» (6:1) в 15-м туре чемпионата Германии.
 
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