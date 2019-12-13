«Ливерпуль» оторвался от «Лестера» на 10 очков

Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» (2:0), а сыграл вничью с «Норвичем» (1:1) в 17-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, отрыв от «Лестера» увеличился до десяти очков. Мерсисайдцы имеют на своем счету 49 очков, «лисы» набрали 39 баллов.

Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити», который занимает третью позицию в таблице АПЛ, на 17 очков, однако действующие чемпионы еще имеют в запасе матч с .



