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«Ливерпуль» оторвался от «Лестера» на 10 очков
14.12.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» (2:0), а
Таким образом, отрыв
Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити», который занимает третью позицию в таблице АПЛ, на 17 очков, однако действующие чемпионы еще имеют в запасе матч с
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«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» (2:0), а «Лестер» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1) в 17-м туре чемпионата Англии.
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