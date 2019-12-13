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«Ливерпуль» оторвался от «Лестера» на 10 очков

14.12.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» (2:0), а «Лестер» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1) в 17-м туре чемпионата Англии.

Таким образом, отрыв «Ливерпуля» от «Лестера» увеличился до десяти очков. Мерсисайдцы имеют на своем счету 49 очков, «лисы» набрали 39 баллов.

Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити», который занимает третью позицию в таблице АПЛ, на 17 очков, однако действующие чемпионы еще имеют в запасе матч с «Арсеналом».

«Ливерпуль» оторвался от «Лестера» на 10 очков

 
 
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«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» (2:0), а «Лестер» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1) в 17-м туре чемпионата Англии.
 
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