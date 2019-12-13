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Председатель Брестского облисполкома: «Если решится вопрос с финансированием, строительство нового стадиона в Бресте начнется в 2020 году»

14.12.2019 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал, что уже в 2020 году может начаться строительство нового стадиона брестского «Динамо».

«Прорабатываются разные варианты, все-таки это недешевый объект. Но стадион нужен. Обсуждаются несколько площадок. Планируется, что это будет не просто стадион, а большой культурно-развлекательный центр. Сейчас проводятся предпроектные работы. Если решится вопрос с финансированием, то строительство начнется в 2020 году», — сказал Лис.

Впервые идею строительства в Бресте стадиона озвучил директор брестского «Динамо» Виктор Радьков в июле 2018 года.

Как сообщалось ранее, стадион на 30 тысяч зрителей планируют построить за городом на площадке за Каменецким кольцом. На территории объекта будут работать фудкорт и большой музей футбольной истории города.

 
Теги: Брест
 
 
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Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал, что уже в 2020 году может начаться строительство нового стадиона брестского «Динамо».
 
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