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Председатель Брестского облисполкома: «Если решится вопрос с финансированием, строительство нового стадиона в Бресте начнется в 2020 году»
14.12.2019 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал, что уже в 2020 году может начаться строительство нового стадиона брестского «Динамо».
«Прорабатываются разные варианты, все-таки это недешевый объект. Но стадион нужен. Обсуждаются несколько площадок. Планируется, что это будет не просто стадион, а большой культурно-развлекательный центр. Сейчас проводятся предпроектные работы. Если решится вопрос с финансированием, то строительство начнется в 2020 году», — сказал Лис.
Впервые идею строительства в Бресте стадиона озвучил директор брестского «Динамо» Виктор Радьков в июле 2018 года.
Как сообщалось ранее, стадион на 30 тысяч зрителей планируют построить за городом на площадке за Каменецким кольцом. На территории объекта будут работать фудкорт и большой музей футбольной истории города.
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Председатель Брестского облисполкома: «Если решится вопрос с финансированием, строительство нового стадиона в Бресте начнется в 2020 году»
Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис рассказал, что уже в 2020 году может начаться строительство нового стадиона брестского «Динамо».
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