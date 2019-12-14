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На 51-м году жизни умер Владимир Цыплаков
14.12.2019 23:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ушел из жизни один из лучших в истории Беларуси хоккеистов Владимир Цыплаков, сообщает belarushockey.com.
Специалисту было 50 лет.
На счету Цыплакова 349 матчей в НХЛ («Лос-Анджелес» – 1995-99, «Баффало» – 1999-2001), в которых форвард набрал 173 (70+103) очка.
В составе сборной Беларуси Владимир выступал на 6 чемпионатах мира (из них 2 в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провел 46 матчей, в которых он набрал 48 (24+24) очков.
Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси.
После завершения игровой карьеры работал тренером в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтер».
Редакция Tribuna.com выражает соболезнования родным и близким.
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Ушел из жизни один из лучших в истории Беларуси хоккеистов Владимир Цыплаков, сообщает belarushockey.com.
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