На 51-м году жизни умер Владимир Цыплаков

Источник материала: Tribuna.com

Ушел из жизни один из лучших в истории Беларуси хоккеистов Владимир Цыплаков, сообщает belarushockey.com.

Специалисту было 50 лет.

На счету Цыплакова 349 матчей в НХЛ («Лос-Анджелес» – 1995-99, «Баффало» – 1999-2001), в которых форвард набрал 173 (70+103) очка.

В составе сборной Беларуси Владимир выступал на 6 чемпионатах мира (из них 2 в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провел 46 матчей, в которых он набрал 48 (24+24) очков.

Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси.

После завершения игровой карьеры работал тренером в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтер».

Редакция Tribuna.com выражает соболезнования родным и близким.