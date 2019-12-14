Никита Корзун: «Понятно, что я не молодой. Но, думаю, еще могу поиграть на хорошем уровне. Хочется быть как Глеб, Хацкевич, Корниленко»
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Источник материала:
Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун считает, что сможет поиграть на хорошем уровне.
«Не согласен, что 2-й дивизион Португалии – это крест на моей карьере.
Понятно, что я не молодой. Но, думаю, еще могу поиграть на хорошем уровне. Хочется быть как Глеб, Хацкевич, Корниленко. Понятно, что я не на том же уровне, но есть тренировки каждый день, есть игры. Только я могу себе помешать не достичь этих высот. Я все делаю, я на все готов», – сказал Корзун в программе «Тренировочный день» на канале «Беларусь 5».
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Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун считает, что сможет поиграть на хорошем уровне.
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