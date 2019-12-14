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Корзун о «Зенит» – «Динамо» Минск: «Даже президент после первой игры высказывался по этому поводу, и мы решили сдать? Я в это точно не верю»

15.12.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун поделился мнением о матче против «Зенита» 16 августа 2018 года в рамках Лиги Европы (8:1).

«Ошибка была в том, что с 15-17 минуты мы сели, поставили автобус, играли на счет.

Сдача матча? Конечно, нет. Это бред. Просто у нас в этот вечер не получилось. Мы отвратительно сыграли в тот вечер. Но сдавать матч… Плюс ко всему это Лига Европы. Даже президент после первой игры высказывался по этому поводу, и мы решили сдать? Ну, нет. Я в это точно не верю», – сказал Корузн в программе «Тренировочный день» на канале «Беларусь 5».

Гуренко о «Зенит» – «Динамо»: «Я бы очень хотел, чтобы мы проиграли, потому что мы плохо подготовились. Я бы очень хотел, чтобы это было так»

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Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун поделился мнением о матче против «Зенита» 16 августа 2018 года в рамках Лиги Европы (8:1).
 
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