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Корзун о «Зенит» – «Динамо» Минск: «Даже президент после первой игры высказывался по этому поводу, и мы решили сдать? Я в это точно не верю»
15.12.2019 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси
«Ошибка была в том, что с 15-17 минуты мы сели, поставили автобус, играли на счет.
Сдача матча? Конечно, нет. Это бред. Просто у нас в этот вечер не получилось. Мы отвратительно сыграли в тот вечер. Но сдавать матч… Плюс ко всему это Лига Европы. Даже президент после первой игры высказывался по этому поводу, и мы решили сдать? Ну, нет. Я в это точно не верю», – сказал Корузн в программе «
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