Корзун о «Зенит» – «Динамо» Минск: «Даже президент после первой игры высказывался по этому поводу, и мы решили сдать? Я в это точно не верю»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Беларуси Никита Корзун поделился мнением о матче против «Зенита» 16 августа 2018 года в рамках Лиги Европы (8:1).

«Ошибка была в том, что с 15-17 минуты мы сели, поставили автобус, играли на счет.

Сдача матча? Конечно, нет. Это бред. Просто у нас в этот вечер не получилось. Мы отвратительно сыграли в тот вечер. Но сдавать матч… Плюс ко всему это Лига Европы. Даже президент после первой игры высказывался по этому поводу, и мы решили сдать? Ну, нет. Я в это точно не верю», – сказал Корузн в программе « Тренировочный день » на канале «Беларусь 5».

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