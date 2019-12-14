|
НХЛ. «Оттава» принимает «Коламбус», «Вашингтон» в гостях у «Тампы», «Айлендерс» обыграли «Баффало»
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
15 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
-
0:1 – 13
Вагнер (Лизотт, Кемпе)
-
0:2 – 18
Тоффоли (Лафф, Уолкер)
-
1:2 – 23
Раст (Летанг, Генцел)
-
2:2 – 37
Раст (Летанг, Генцел)
-
3:2 – 49
Блюгерс (Летанг, Раст)
-
4:2 – 51
Джонсон (Генцел, Макканн)
-
4:3 – 55
Клиффорд (Даути, Картер)
-
4:4 – 56
Амадио (Клиффорд, Уолкер)
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат Таблица НХЛ Статистика НХЛ .
-
Под Бобруйском агрохозяйство «похоронило» в поле 32 тонны сгнившей картошки. Рассказываем, что произошло
10:42, Tut.by
-
Топ-5 минских «однушек» до 40 тысяч долларов. Что это за жилье?
07:30, Tut.by
-
Миллионерша из UFC, умелая гольфистка и девушка-вратарь с пышной грудью. Лучшее в Instagram
09:09, Tut.by
-
У истории с отменой концерта Иглесиаса в Минске появилось продолжение. И оно может устроить всех
07:00, Tut.by
-
Милевский возглавит киевское «Динамо». Букмекер не исключает такой вариант
17:00, Tribuna.com
-
«Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ
17:55, СТВ
-
В ИМНС объяснили, какие из полученных за границей доходов подлежат обложению подоходным налогом
09:04, Полесская правда
-
2 января 2020 года сделают настоящим выходным в РБ без отработки
09:14, Новости Волковыска
-
Женщину «приговорили» к «психушке»: якобы угрожала ножом судисполнителям. Дело дошло до главы облсуда
09:24, Tut.by
-
«Лайнер - это самая настоящая тюрьма». Белоруска о своем опыте работы на круизном корабле
15:54, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Игорь Шлойдо: «Наверное, нужно менять регламент. Но закрыть клуб или отправить его в другую лигу – это самый простой вариант»
15:23, Tribuna.com
-
Кубок мира. Хохфильцен. Алимбекова, Кривко, Сола и Ирина Кручинкина пробегут эстафету
09:03, Tribuna.com
-
В субботней эстафете белоруски войдут в шестерку – дают суперкэф 8!
10:26, Tribuna.com
-
Никита Корзун: «Понятно, что я не молодой. Но, думаю, еще могу поиграть на хорошем уровне. Хочется быть как Глеб, Хацкевич, Корниленко»
23:58, Tribuna.com
-
НХЛ. «Оттава» принимает «Коламбус», «Вашингтон» в гостях у «Тампы», «Айлендерс» обыграли «Баффало»
23:51, Tribuna.com
-
Веремеенко может продолжить карьеру в российской «Надежде»
23:33, Tribuna.com
-
На 51-м году жизни умер Владимир Цыплаков
23:19, Tribuna.com
-
Все новости
- Под Бобруйском агрохозяйство «похоронило» в поле 32 тонны сгнившей картошки. Рассказываем, что произошло 14.12.2019,
Tut.by
- Топ-5 минских «однушек» до 40 тысяч долларов. Что это за жилье? 14.12.2019,
Tut.by
- Миллионерша из UFC, умелая гольфистка и девушка-вратарь с пышной грудью. Лучшее в Instagram 14.12.2019,
Tut.by
- У истории с отменой концерта Иглесиаса в Минске появилось продолжение. И оно может устроить всех 14.12.2019,
Tut.by
- Милевский возглавит киевское «Динамо». Букмекер не исключает такой вариант 14.12.2019,
Tribuna.com
- «Волновался. Сердце, думал, выскочит». В Витебске приняли присягу новобранцы ВДВ 14.12.2019,
СТВ
- В ИМНС объяснили, какие из полученных за границей доходов подлежат обложению подоходным налогом 14.12.2019,
Полесская правда