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НХЛ. «Оттава» принимает «Коламбус», «Вашингтон» в гостях у «Тампы», «Айлендерс» обыграли «Баффало»

14.12.2019 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Коламбус 4:3 (2:1, 1:0, 0:2)
Дата проведения
14 декабря, 21.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Дюклер (Зайцев, Браун)
1:1 – 4 Эткинсон (Нюквист, Мюррей)
2:1 – 12 Дюклер (Хэйнси, Анисимов)
3:1 – 28 Браун ()
3:2 – 44 Тексье (Робинсон, Дюбуа)
3:3 – 51 Тексье (Робинсон, Дюбуа)
4:3 – 61 Дюклер (Пажо, Шабо)

 

Айлендерс – Баффало 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)
Дата проведения
14 декабря, 21.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Дэл Колл (Бовилье)
1:1 – 26 Олофссон (Айкел, Далин)
2:1 – 44 Эберле (Бовилье, Нелсон)
2:2 – 58 Айкел (Ристолайнен)
3:2 – 63 Бовилье ()

 

Анахайм – Рейнджерс 4:3 (1:2, 1:0, 1:1)
Дата проведения
15 декабря, 00.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Зибанежад ()
0:2 – 3 Панарин (Строум)
1:2 – 8 Сильверберг (Ракелль, Линдхольм)
2:2 – 21 Гадбрэнсон (Ракелль, Хенрик)
2:3 – 41 Зибанежад (Деанджело)
3:3 – 58 Линдхольм (Ракелль)

 

Калгари – Каролина 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Дата проведения
15 декабря, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 32 Макгинн (Готье, Мартинук)
0:2 – 33 Хэмилтон (Ахо, Терявяйнен)
0:3 – 55 Фогеле (Пеши, Мартинук)
0:4 – 59 Фогеле (Терявяйнен)

 

Нэшвилл – Даллас 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)
Дата проведения
15 декабря, 02.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 21 Уотсон (Фаббро, Хэмьюс)
1:1 – 24 Комо (Линделль, Дикинсон)
1:2 – 26 Хинтц (Радулов, Даулинг)
1:3 – 32 Олексяк (Сегин, Радулов)
1:4 – 36 Кольяно ()

 

Эдмонтон – Торонто 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Керфут (Райлли, Энгвалл)
0:2 – 25 Михеев (Энгвалл, Керфут)
1:2 – 46 Чейссон (Клефбом, Драйзайтль)
1:3 – 53 Готье (Тимашов)
1:4 – 58 Марнер (Хайман)

 

Питтсбург – Лос-Анджелес 5:4 (0:2, 2:0, 2:2)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Вагнер (Лизотт, Кемпе)
0:2 – 18 Тоффоли (Лафф, Уолкер)
1:2 – 23 Раст (Летанг, Генцел)
2:2 – 37 Раст (Летанг, Генцел)
3:2 – 49 Блюгерс (Летанг, Раст)
4:2 – 51 Джонсон (Генцел, Макканн)
4:3 – 55 Клиффорд (Даути, Картер)
4:4 – 56 Амадио (Клиффорд, Уолкер)

 

Миннесота – Филадельфия 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 ван Римсдайк (Фрост)
1:1 – 6 Паризе (Донато, Фиала)
2:1 – 7 Э.Стаал (Сутер, Брудин)
3:1 – 29 Э.Стаал ()
4:1 – 57 Соуси (Брудин)

 

Тампа-Бэй – Вашингтон 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Бэкстрем ()
1:1 – 25 Пойнт (Кучеров, Киллорн)
1:2 – 41 Эллер (Орлов, Паник)
1:3 – 42 Хэтэуэй (Гудас, Лайпсик)
2:3 – 51 Рутта (Гурде, Киллорн)
2:4 – 52 Оши (Кузнецов, Врана)
2:5 – 59 Уилсон ( Бэкстрем, Оши)

 

Монреаль – Детройт 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Бертуцци (Грин, Ларкин)
0:2 – 47 Грин (Филппула, Атанасиу)
1:2 – 59 Татар (Армия, Уэбер)

 

Флорида – Бостон 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Дата проведения
15 декабря, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Дебраск (Крейчи, Макэвой)
0:2 – 23 Крейчи (Дебраск)
0:3 – 27 Пастрняк (Крюг, Маршанд)
1:3 – 42 Пысик (Йэндл, Экблад)
2:3 – 49 Йэндл (Экблад, Трочек)
2:4 – 57 Пастрняк (Бержерон, Маршанд)

 

Аризона – Нью-Джерси 1:1 (3 период)
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Боквист (Вуд, Маклауд)
1:1 – 15 Голигоски (Хиностроза)

 

Сент-Луис – Чикаго 0:2 (2 период)
Дата проведения
15 декабря, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 20 Саад (Тэйвс)
0:2 – 40 Саад (Тэйвс)

 

Сан-Хосе – Ванкувер
Дата проведения
15 декабря, 06.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

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