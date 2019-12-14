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Веремеенко может продолжить карьеру в российской «Надежде»

14.12.2019 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко может продолжить карьеру в российской «Надежде».

Напомним, Веремеенко выступала за оренбургский клуб с 2005 по 2012 год.

На данный момент Веремеенко поддерживает форму в «Горизонте». Центровая провела 2 матча в чемпионате Беларуси, в среднем набирала 9,5 очков за матч, делала 7 подборов.

После 9-и туров «Надежда» занимает 3-е место в чемпионате России.

 
 
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Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко может продолжить карьеру в российской «Надежде».
 
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