Источник материала: Tribuna.com

Центровая сборной Беларуси Анастасия Веремеенко может продолжить карьеру в российской «Надежде».

Напомним, Веремеенко выступала за оренбургский клуб с 2005 по 2012 год.

На данный момент Веремеенко поддерживает форму в «Горизонте». Центровая провела 2 матча в чемпионате Беларуси, в среднем набирала 9,5 очков за матч, делала 7 подборов.

После 9-и туров «Надежда» занимает 3-е место в чемпионате России.