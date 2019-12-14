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МЧМ-2020. Дивизион IA. Беларусь против Дании и другие матчи

15.12.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в пятый игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси встретится с Данией.

Молодежный чемпионат мира

Дивизион IA

Минск, «Чижовка-Арена»

5-й тур

Дания U20 – Беларусь U20

15 декабря, 19:30

Норвегия U20 – Латвия U20

15 декабря, 16:00

Австрия U20 – Словения U20

15 декабря, 12:30

Положение в таблице: Австрия – 9 очков (4 матча), Латвия – 8 (4), Беларусь – 8 (4), Норвегия – 7 (4), Дания – 3 (4), Словения – 1 (4).

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в пятый игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси встретится с Данией.
 
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