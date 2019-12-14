|
МЧМ-2020. Дивизион IA. Беларусь против Дании и другие матчи
15.12.2019 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в пятый игровой день молодежного чемпионата мира в дивизионе IA сборная Беларуси встретится с Данией.
Молодежный чемпионат мира
Дивизион IA
5-й тур
Дания U20 – Беларусь U20
15 декабря, 19:30
Норвегия U20 – Латвия U20
15 декабря, 16:00
Австрия U20 – Словения U20
15 декабря, 12:30
Положение в таблице: Австрия – 9 очков (4 матча), Латвия – 8 (4), Беларусь – 8 (4), Норвегия – 7 (4), Дания – 3 (4), Словения – 1 (4).
Как поставить на минское «Динамо» и не проиграть? Сделай первую ставку до 100 рублей без риска!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)