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Пеп о том, что для победы в АПЛ нужно 100 очков: «Мы с «Ливерпулем» подняли планку»

15.12.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что выиграть АПЛ стало труднее, чем раньше.

«До наших титулов для чемпионства хватало 85-90 очков. Теперь нужно почти 100. Благодаря невероятным топ-игрокам мы с «Ливерпулем» подняли эту планку.

Теперь нам нужно вновь достичь этой отметки. Все, кто позади «Ливерпуля», знают: надо набрать около 100 очков.

Думаю, набирать и дальше по 198 очков за два сезона будет нелегко. Я знал, что так будет, и не хотел слишком много думать об этом в начале сезона. Но, думаю, мы снова сможем добиться этого», – сказал Гвардиола.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что выиграть АПЛ стало труднее, чем раньше.
 
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