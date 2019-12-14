Пеп о том, что для победы в АПЛ нужно 100 очков: «Мы с «Ливерпулем» подняли планку»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Пеп Гвардиола заявил, что выиграть АПЛ стало труднее, чем раньше.

«До наших титулов для чемпионства хватало 85-90 очков. Теперь нужно почти 100. Благодаря невероятным топ-игрокам мы с подняли эту планку.

Теперь нам нужно вновь достичь этой отметки. Все, кто позади «Ливерпуля», знают: надо набрать около 100 очков.

Думаю, набирать и дальше по 198 очков за два сезона будет нелегко. Я знал, что так будет, и не хотел слишком много думать об этом в начале сезона. Но, думаю, мы снова сможем добиться этого», – сказал Гвардиола.