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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» против «Зелена Гуры» и другие матчи
15.12.2019 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi-Мiнск» сыграют против «Зелена-Гуры»
Подмосковные «Химки» встретятся дома с эстонским «Калевом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 10-0, ЦСКА – 7-3, «Енисей» – 5-3, «Локомотив-Кубань» – 6-4, УНИКС – 6-4, «Калев» – 5-5, «Автодор» – 4-5,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi-Мiнск» сыграют против «Зелена-Гуры» Подмосковные «Химки» встретятся дома с...
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