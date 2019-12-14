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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» против «Зелена Гуры» и другие матчи

15.12.2019 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi-Мiнск» сыграют против «Зелена-Гуры»

Подмосковные «Химки» встретятся дома с эстонским «Калевом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Астана
Дата проведения
15 декабря, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Химки – Калев
Дата проведения
15 декабря, 14.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

Зелена-Гура – Цмоки-Минск
Дата проведения
15 декабря, 20.00, «Рекреационно-спортивный центр»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 10-0, ЦСКА – 7-3, «Енисей» – 5-3, «Локомотив-Кубань» – 6-4, УНИКС – 6-4, «Калев» – 5-5, «Автодор» – 4-5, «Нижний Новгород» – 4-6, «Зенит» – 4-6, «Астана» – 3-5, «Зелена-Гура» – 3-5, «Парма» – 3-8, «Цмокi-Мiнск» – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 15 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi-Мiнск» сыграют против «Зелена-Гуры» Подмосковные «Химки» встретятся дома с...
 
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