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Геннадий Савилов о МЧМ: «И все-таки провалом турнир не назову» 

15.12.2019 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сразу по окончании молодежного чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А») председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги турнира.

– Итак, главная задача не выполнена. Более того, мы финишировали даже ступенью ниже, чем год назад в Фюссене. Все так плохо, или есть и положительные моменты?

– Кстати, парадоксально получается: в упомянутом Фюссене мы, набрав 9 очков, финишировали вторыми, нынче с 11-ю стали только третьими. Понятно, что задача выхода в элиту не выполнена, и это главный отрицательный момент. Но есть и положительные: мы единственные, кому удалось обыграть победителей. Единственные, не уступившие на чемпионате в основное время…

Могу сейчас повторить слова, уже сказанные мной при вступлении в должность председателя федерации: к сожалению, у нас пока не так много игроков, которые бы соответствовали элите мирового молодежного хоккея. Нужно растить. В том числе и через такие соревнования и такие неудачи.

И все-таки провалом турнир не назову. Отличную организацию отметили все, а восторг австрийцев и их перфоманс с нашими фанатами в концовке последнего матча чемпионата вы видели сами. Поверьте, по сравнению с Фюссеном и даже тем, что доводилось видеть в Швеции это небо и земля. Одной из главных наших задач было показать вживую нашим болельщикам, что и у нас есть звездочки. Конечно, если бы мы еще и выиграли чемпионат, вообще были бы «впереди планеты всей». Но, раз получилось так, как получилось, значит, пока по каким-то критериям мы абсолютного успеха не заслужили, – сказал Савилов.

 
 
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Сразу по окончании молодежного чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А») председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги турнира.
 
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