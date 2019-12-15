|
МЧМ-2020. Тренерский штаб сборной Беларуси не вышел на командное фото и круг почета
15.12.2019 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, молодежная сборная Беларуси завершила домашний МЧМ в Минске разгромной победой над Данией (7:2).
Примечательно, что тренерский штаб национальной команды не вышел на командное фото и круг почета.
Напомним, что сборная Беларуси (U-20) заняла лишь третье место по итогам турнира и не смогла выйти в элиту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, молодежная сборная Беларуси завершила домашний МЧМ в Минске разгромной победой над Данией (7:2).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)