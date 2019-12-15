МЧМ-2020. Тренерский штаб сборной Беларуси не вышел на командное фото и круг почета

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, молодежная сборная Беларуси завершила домашний МЧМ в Минске разгромной победой над Данией (7:2).

Примечательно, что тренерский штаб национальной команды не вышел на командное фото и круг почета.

Напомним, что сборная Беларуси (U-20) заняла лишь третье место по итогам турнира и не смогла выйти в элиту.