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Дмитрий Дудик: «Было что-то похожее уже на командную тактику. Многие переступили через свои «я» 

15.12.2019 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал победу команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе «А» дивизиона I в Минске.

«Четвертая-пятая игра – было что-то похожее уже на командную тактику. Чуть упростили... Реально достучались до ребят. Многие переступили через свои «я» и постарались сыграть на команду. Соответственно, сегодня первые два гола такие характерные, можно сказать, даже системные забили. Но, к сожалению, слишком поздно. Это особо нам не помогло в турнирном плане, – сказал Дудик в эфире «Беларусь 5».

Встреча не имела турнирного значения: хозяева заранее гарантировали себе третье место, датчане не могли подняться выше пятого.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал победу команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019...
 
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