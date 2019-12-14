Дмитрий Дудик: «Было что-то похожее уже на командную тактику. Многие переступили через свои «я» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал победу команды над сверстниками из Дании (7:2) в заключительном матче чемпионата мира-2019 в группе «А» дивизиона I в Минске.

«Четвертая-пятая игра – было что-то похожее уже на командную тактику. Чуть упростили... Реально достучались до ребят. Многие переступили через свои «я» и постарались сыграть на команду. Соответственно, сегодня первые два гола такие характерные, можно сказать, даже системные забили. Но, к сожалению, слишком поздно. Это особо нам не помогло в турнирном плане, – сказал Дудик в эфире «Беларусь 5» .

Встреча не имела турнирного значения: хозяева заранее гарантировали себе третье место, датчане не могли подняться выше пятого.