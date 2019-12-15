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Игроки и тренеры сборной Австрии пришли на сектор «Чижовка-Арены» и поддержали сборную Беларуси
15.12.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки и тренеры сборной Австрии (U-20) поддержали сборную Беларуси на секторе «Чижовка-Арены» вместе с болельщиками хозяев. Белорусы и датчане закрывают программу чемпионата мира-2019 в группе «А» дивизиона I.
Австрийцы сначала наблюдали за игрой со стороны, а после присоединились к зрителям на трибуне. Победители турнира радовались голам белорусской команды, а также скандировали название нашей страны.
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Игроки и тренеры сборной Австрии (U-20) поддержали сборную Беларуси на секторе «Чижовка-Арены» вместе с болельщиками хозяев.
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