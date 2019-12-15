Игроки и тренеры сборной Австрии пришли на сектор «Чижовка-Арены» и поддержали сборную Беларуси  

Источник материала: Tribuna.com

Игроки и тренеры сборной Австрии (U-20) поддержали сборную Беларуси на секторе «Чижовка-Арены» вместе с болельщиками хозяев. Белорусы и датчане закрывают программу чемпионата мира-2019 в группе «А» дивизиона I.

Австрийцы сначала наблюдали за игрой со стороны, а после присоединились к зрителям на трибуне. Победители турнира радовались голам белорусской команды, а также скандировали название нашей страны.

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