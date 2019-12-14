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В МХЛ может появиться клуб из Беларуси, а команды «U20» и «U18» могут прекратить существование

15.12.2019 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно «Чемпионату», со следующего сезона в Молодежной хоккейной лиге может появиться белорусский клуб.

В ФХБ рассматривают возможность заявки местного клуба в российский чемпионат. Сборные U20 и U18, выступающие в национальном чемпионате, прекратят существование.

Ранее в МХЛ выступали два белорусских клуба: «Юность» из Минска и «Динамо-Шинник» из Бобруйска. Команды из Беларуси не представлены в МХЛ с сезона-2016/17.

В КХЛ выступает один белорусский клуб – «Динамо» Минск. В нынешнем сезоне подопечные Крэйга Вудкрофта занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В 36 матчах регулярного чемпионата «зубры» набрали 27 очков.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно «Чемпионату», со следующего сезона в Молодежной хоккейной лиге может появиться белорусский клуб.
 
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