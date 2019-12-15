Савилов о МЧМ: «Тренеры справились очень достойно, но для полного успеха чего-то им все-таки не хватило»

Источник материала: Tribuna.com

Сразу по окончании молодежного чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А») председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги турнира.

– Считаете, тренерский штаб заслужил продление кредита доверия?

– Нужно помнить, что этот вопрос решает не председатель ФХБ, а целый консилиум специалистов. В том числе – из Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета.

– Но ваша личная позиция на сей счет?

– Тренеры справились очень достойно. Но, это очевидно, для полного успеха чего-то им все-таки не хватило. И очень не хотелось бы, чтобы это «что-то» сыграло против нас и в следующем цикле, когда молодежной сборной предстоит очередная попытка возвращения в элиту. В общем, взвесим все «за» и «против» и примем решение, которое всех устроит, – сказал Савилов.

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