|
Савилов о МЧМ: «Тренеры справились очень достойно, но для полного успеха чего-то им все-таки не хватило»
16.12.2019 01:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сразу по окончании молодежного чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А») председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги турнира.
– Считаете, тренерский штаб заслужил продление кредита доверия?
– Нужно помнить, что этот вопрос решает не председатель ФХБ, а целый консилиум специалистов. В том числе – из Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета.
– Но ваша личная позиция на сей счет?
– Тренеры справились очень достойно. Но, это очевидно, для полного успеха чего-то им все-таки не хватило. И очень не хотелось бы, чтобы это «что-то» сыграло против нас и в следующем цикле, когда молодежной сборной предстоит очередная попытка возвращения в элиту. В общем, взвесим все «за» и «против» и примем решение, которое всех устроит, – сказал Савилов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Савилов о МЧМ: «Тренеры справились очень достойно, но для полного успеха чего-то им все-таки не хватило»
Сразу по окончании молодежного чемпионата мира в дивизионе 1 (группа «А») председатель ФХБ Геннадий Савилов прокомментировал итоги турнира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)