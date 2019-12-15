Дмитрий Дудик: «Сложность, которая ожидает любого тренера молодежки – за короткое время стать для игроков вожаком. Мне, к сожалению, не хватило мужества и смелости с первых дней так сделать»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик после победы над Данией (7:2) прокомментировал непопадание своей команды в элиту МЧМ.

– В первую очередь от лица нашей команды хотелось бы выразить искренние соболезнования родственникам Вовы Цыплакова. Знаю, что Саше, брату Володи [Александр Цыплаков, тренер молодежной сборной Беларуси – прим.], было непросто сегодня, но большое ему спасибо, что он отыграл этот матч вместе с нами на лавке. Сегодня вся команда играла за Цыпу.

– Кто из игроков вас порадовал, а кто, наоборот, разочаровал?

– Для оценки конкретных игроков нужно время. Я сейчас, по горячим следам не хотел бы переходить на личности, называть фамилии. Придержу это при себе.

– Что помешало нашей сборной выйти в элиту?

– Понятно, что задача не выполнена. Но не хотелось бы, чтобы одна шайба, либо пропущенная нами в овертайме, либо забитая стала бы мерилом успеха или неудачи работы ребят и всего тренерско-административного штаба. Ведь получается, что забей мы в овертайме – мы герои, пропусти – лузеры. Нет, нужно дождаться статистических выкладок.

Но так, навскидку мы лучшие по заброшенным шайбам, лучшие в большинстве и меньшинстве, ни разу ни проиграли в основное время, были сильнее победителей турнира. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать «скилл» наших креативных игроков, но все повернулось в обратную сторону. Это как наказание за что-то.

Чтобы не уходить в демагогию, скажу, что любой тренер молодежной сборной сталкивается с тем, что у него слишком мало времени, чтобы создать команду. И мы общались с Дмитрием Санычем Кравченко после прошлого мира, он мне сказал такие слова: «Дали бы мне второй шанс, я был бы более жестким с игроками». И я повторю его слова: имей я второй шанс, я был бы жестче. Ибо у нас не хватает времени на сюси-пуси. Поэтому сложность, которая ожидает любого тренера молодежки – за короткое время стать для игроков вожаком. Это как волчья стая – вожак может быть только один. Мне, к сожалению, не хватило мужества и смелости с первых дней так сделать. Слишком много было респектов нашим игрокам. То, о чем я говорил после турнира в Бобруйске: мы можем помешать только сами себе.

Также вы, наверное, заметили, что команда по ходу турнира прибавляла и в конце, когда все, наоборот, спускают шины, мы выдали два очень уверенных матча. Первый матч, выигранный у австрийцев, был худшим в нашем исполнении. Дальше пошло все лучше и лучше по выполнению задания на игру, по самоотдаче и по переосмысливанию того, зачем мы здесь собрались – ради того, чтобы играть в красивый, академичный хоккей по пустому льду, ставя себя на голову выше остальных, или все-таки, используя свой «скилл» и свои таланты, тяжело и с болью работать.

– Вопрос по вратарям. У Толопило коэффициент надежности ниже 90%, а Колосов – один из лидеров по этому показателю. Угадали ли вы с первым номером?

– Я не хочу переходить на личности. Есть статистика – смотрите. Для кого-то и 88% – хороший показатель, для кого-то – нет. Воздержусь от критических оценок или слишком хвалебных слов, потому что похвала тоже может испортить игрока, а потом нам, тренерам за короткий срок тяжело вернуть его на землю, – сказал Дудик.

– Что-нибудь изменили бы в подготовке команды и селекции?

– Конечно, изменил бы, если задача не выполнена. Об этом я уже следующему тренеру молодежной сборной расскажу, если ему нужна будет эта информация. Все решила случайность и мои недоработки – в плане жесткости. Я не поплыл по течению, но был «вельмі уражан» этим всеобщим психозом вокруг наших заокеанских звезд, что не совсем соответствует реальности. Ну и во-вторых – это скоротечный турнир, во время которого велика вероятность случайности. Нам нужно было больше игроков, играющих во взрослый хоккей, какими бы талантливыми они ни были. Или наоборот – не талантливыми.

– Можно ли эту неделю назвать самой сложной в вашей тренерской карьере?

– Да, безусловно. Это самый важный турнир в моей карьере и самый сложный. Хотя турнир в Бобруйске дал закалку: там я волновался намного больше, чем здесь, возможно, выработал иммунитет, – сказал Дудик.