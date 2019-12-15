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НХЛ. «Виннипег» примет «Филадельфию», «Вегас» сыграет с «Ванкувером»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
16 декабря, 01.00, «MTS Centre»
-
1:0 – 4
Элерс (Уилер, Рословик)
-
2:0 – 11
Сбиса (Лаури, Пионк)
-
2:1 – 24
Нисканен (ван Римсдайк, Хэйс)
-
3:1 – 30
Уилер (Шайфли, Моррисси)
-
4:1 – 33
Шайфли (Пионк, Уилер)
-
5:1 – 34
Лайне (Коннор)
-
6:1 – 34
Шоу (Шор)
-
6:2 – 39
ван Римсдайк (Хэйс, Проворов)
-
7:2 – 46
Коннор (Пионк, Шайфли)
-
7:3 – 49
Гостисбеер (Кутюрье, Обе-Кубел)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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