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НХЛ. «Виннипег» примет «Филадельфию», «Вегас» сыграет с «Ванкувером»

15.12.2019 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Виннипег – Филадельфия 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)
Дата проведения
16 декабря, 01.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Элерс (Уилер, Рословик)
2:0 – 11 Сбиса (Лаури, Пионк)
2:1 – 24 Нисканен (ван Римсдайк, Хэйс)
3:1 – 30 Уилер (Шайфли, Моррисси)
4:1 – 33 Шайфли (Пионк, Уилер)
5:1 – 34 Лайне (Коннор)
6:1 – 34 Шоу (Шор)
6:2 – 39 ван Римсдайк (Хэйс, Проворов)
7:2 – 46 Коннор (Пионк, Шайфли)
7:3 – 49 Гостисбеер (Кутюрье, Обе-Кубел)

 

Детройт – Лос-Анджелес 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Картер ()
0:2 – 20 Копитар (Руа, Иафалло)
0:3 – 31 Копитар (Браун, Иафалло)
0:4 – 46 Тоффоли (Амадио, Прохоркин)
1:4 – 49 Задина (Манта, Боуи)
2:4 – 57 Боуи (Гронек, Бертуцци)

 

Чикаго – Миннесота 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
Дата проведения
16 декабря, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Кэйн (А. Нюландер)
2:0 – 11 Кэйн (Строум, Тэйвс)
2:1 – 12 Э.Стаал (Цукер, Сутер)
2:2 – 21 Фиала (Сутер)
3:2 – 28 Кемпф (Густафссон, Мерфи)
3:3 – 34 Фиала (Сутер)
4:3 – 53 Саад (Тэйвс, Мерфи)
5:3 – 58 Кэйн (Тэйвс)

 

Вегас – Ванкувер 4:1 (3 период)
Дата проведения
16 декабря, 04.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Холден (Штястны)
1:1 – 4 Петтерссон (Босер, Танев)
2:1 – 9 Зыков (Теодор, Пачиоретти)
3:1 – 24 Маршессо (Карлссон, Смит)
4:1 – 29 Стоун (Теодор, Пачиоретти)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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