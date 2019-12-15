«МЮ» сыграет с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, «Арсенал» против «Олимпиакоса», «Интер» – «Лудогорец» и другие пары

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»

«Спортинг» – «Истанбул»

«Хетафе» – «Аякс»

«Байер» – «Порту»

«Копенгаген» – «Селтик»

АПОЭЛ – «Базель»

ЧФР – «Севилья»

«Олимпиакос» – «Арсенал»

АЗ – ЛАСК

«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»

«Лудогорец» – «Интер»

«Айнтрахт» – «Зальцбург»

«Шахтер» – «Бенфика»

«Вольфсбург» – «Мальме»

«Рома» – «Гент»

«Рейнджерс» – «Брага»

На этом этапе не могли встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе Лиги Европы.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.