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«МЮ» сыграет с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, «Арсенал» против «Олимпиакоса», «Интер» – «Лудогорец» и другие пары
16.12.2019 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
«Вулверхэмптон» – «Эспаньол»
«Спортинг» – «Истанбул»
«Хетафе» – «Аякс»
«Байер» – «Порту»
«Копенгаген» – «Селтик»
АПОЭЛ – «Базель»
ЧФР – «Севилья»
«Олимпиакос» – «Арсенал»
АЗ – ЛАСК
«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»
«Лудогорец» – «Интер»
«Айнтрахт» – «Зальцбург»
«Шахтер» – «Бенфика»
«Вольфсбург» – «Мальме»
«Рома» – «Гент»
«Рейнджерс» – «Брага»
На этом этапе не могли встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, игравшие в одной группе Лиги Европы.
Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.
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«МЮ» сыграет с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, «Арсенал» против «Олимпиакоса», «Интер» – «Лудогорец» и другие пары
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
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