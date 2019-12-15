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На Турнире шести наций в Венгрии хоккеисты Беларуси заняли первое место

16.12.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

Подопечные Михаила Захарова взяли вторую победу в товарищеских турнирах нынешнего сезона. Французы финишировали вторыми, бронза у Южной Кореи.

Минимальную победу в финальном матче белорусской команде принес дубль Андрея Костицына и шайба Артема Демкова.

Ранее на турнире в Будапеште сборная Беларуси обыграла Украину (4:1) и Южную Корею (6:5 ОТ). Южнокорейцы в итоге стали третьими, одолев в матче за «бронзу» японцев, а украинцы финишировали последними, проиграв в стыке за пятую позицию венграм.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров подвел итог финала в Будапеште:

— Третий период с французами нужно полностью отнести нам в минус. Мы проиграли и по счету, и по броскам. Возможно, немного не хватило физической формы. Все-таки два первых периода мы прошли на удивление мощно.

В первом периоде полностью перебросали французов — 20 против трех. Во втором тоже имели преимущество. Отмечу, что хорошо действовали в большинстве. Но по-хорошему в первом периоде могли делать 3:0 и решать вопрос. Думаю, на этом все и закончилось бы.

В целом, довольны результатами и рады победе на этом турнире.

www.mlyn.by

 
 
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14 декабря в финальном матче Турнира шести наций в столице Венгрии Будапеште сборная Беларуси по хоккею обыграла Францию со счетом 3:2, сообщили в Федерации хоккея...
 
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