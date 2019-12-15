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Туоминен переходит в шведский «Хэкен»

16.12.2019 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Яссе Туоминен станет игроком «Хэкена», выступающего в элитном дивизионе чемпионата Швеции, сообщает пресс-служба БАТЭ.

Портал bkhacken.se информирует, что шведский клуб выкупил права на форварда и подписал с ним трехлетнее соглашение.

За 60 официальных поединков в составе «желто-синих» футболист забил 8 мячей, отдал 2 результативные передачи, записал себе в профайл два золота (2017, 2018) и серебро (2019) чемпионатов Беларуси.

Туоминен переходит в шведский «Хэкен»

Фото: «bkhacken.se»

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Нападающий Яссе Туоминен станет игроком «Хэкена», выступающего в элитном дивизионе чемпионата Швеции, сообщает пресс-служба БАТЭ.
 
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