Туоминен переходит в шведский «Хэкен»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Яссе Туоминен станет игроком «Хэкена», выступающего в элитном дивизионе чемпионата Швеции, сообщает пресс-служба БАТЭ.

Портал bkhacken.se информирует, что шведский клуб выкупил права на форварда и подписал с ним трехлетнее соглашение.

За 60 официальных поединков в составе «желто-синих» футболист забил 8 мячей, отдал 2 результативные передачи, записал себе в профайл два золота (2017, 2018) и серебро (2019) чемпионатов Беларуси.





Фото: «bkhacken.se»