МИД Украины: «Осуждаем нетерпимость в адрес Зозули. Позорные оскорбления созвучны со штампами российской пропаганды»

Источник материала: Tribuna.com

Министерство иностранных дел Украины осудило оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули в матче против .

Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» , называя его «####### нацистом».

«Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и .

Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире.

Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.

Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем», – говорится в заявлении пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили