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Турсунов о том, как критикует Соболенко: «Когда ты на войне в окопе, ты же не говоришь: «Сэр, простите меня, не могли бы вы поднять свою задницу и побежать в атаку?»

16.12.2019 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дмитрий Турсунов, личный тренер Арины Соболенко, рассказал о том, как критикует свою подопечную.

«Я понял, что человеку надо все сказать без фильтров, чтобы она поняла бесперспективность – не ее игры, нет, она же не плохой игрок, – а отношения к делу, когда ты все свои косяки воспринимаешь как «ничего страшного». Такой подход очень опасен тем, что не стимулирует прогресс. Человеку, у которого нет опыта, легко успокоить себя: это же просто одно поражение.

Всегда можно найти причину, по которой ты проиграл, и тут очень важно держать руку на пульсе и не успокоить себя до того, что тебе 30 лет, а ты все ждешь, что вот сейчас ты выстрелишь, просто ты late bloomer. Я в течение этого года много раз об этом говорил и предостерегал от этого.

На мой взгляд, в женском туре вообще есть такая тенденция. Стивенс, например, намного более одаренная физически, чем тот средний уровень, на котором она играет. Со своими данными она может все время стоять в пятерке, но она не стоит, потому что может позволить себе проиграть 11 турниров в первом круге, считать, что это ничего страшного, и ходить спокойно по корту, будто ничего не происходит. Но когда я Арине попытался все это объяснить, она услышала в этом не рабочую претензию, а личную.

Вот представь, приходит к тебе редактор: «Лера, ты сдурела? У тебя дедлайн, а ты чем тут занимаешься?» То есть он будто наезжает на тебя лично, но на самом деле говорит про твои рабочие косяки, просто в пылу момента не фильтрует. Как у нас футбольные тренеры разговаривают? Или когда ты на войне в окопе, ты же не говоришь: «Сэр, простите меня, не могли бы вы поднять свою задницу и побежать в атаку?»

Это все идет не от негативных чувств к человеку – у меня таких к Арине вообще нет, – и как бы меня в отдельные моменты ни бесило ее упрямство, я прекрасно ее понимаю.

Я в 20 лет был точно такой же и сейчас будто работаю сам с собой. Не хочется, чтобы человек допускал ошибки, которые ты видишь заранее, но иногда нужно себя перебороть и позволить ей их допустить, пусть она потом и будет сожалеть и тебе еще предъявит: а почему ты не объяснил и не предупредил. А ты 20 разными способами пытался сделать это, но она не прислушалась, и ты такой: ну о’кей, пусть будет по-твоему. Поэтому на US Open я и отошел в сторону – чтобы она могла допустить свои ошибки. В моем понимании Арина до сих пор многое делает неправильно, но теперь я не лезу», – сказал Турсунов.

Соболенко – про деньги, любовь и о том, как ее уничтожал Турсунов (тренер объяснил свои претензии)

 
 
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