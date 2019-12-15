Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «За 12 сезонов в КХЛ мы пролетели везде: вылетали из «элиты», не попадали на Олимпиаду и похоронили свой чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского Олег Иванов поделился мнением о сборной Беларуси.

– Вам интересно болеть за сборную, где есть иностранцы?

– Это же наша сборная. Как иначе!? Просто давайте называть вещи своими именами. Как только приходит время какого-то важного турнира, натурализовываем хоккеиста и говорим, что это временное явление. А в итоге за 12 сезонов в мы пролетели везде: вылетали из «элиты», не попадали на и похоронили свой чемпионат.

– Может, не нужна тогда нам КХЛ? Вернем сильный чемпионат, который был в середине нулевых.

– Да, чемпионат был мощный. Нам обязательно нужен свой сильный чемпионат. Но и полпред в КХЛ нам нужен тоже. Только подход к проекту должен быть очень взвешенным, грамотным, профессиональным и без шараханий.

Посмотрите на Ригу. Тамошнее «Динамо» далеко не блещет результатами, но там есть определенное спокойствие и стабильность в стратегии. Финансы небольшие, но команда есть. И в сборную Латвии из этой команды придет человек пять-шесть. Не больше. Остальные, в основном, из Европы. Но «Динамо», несомненно, помогает сборной Латвии, – сказал Иванов.

Молодые белорусы сдали, система Вудкрофта не работает. Мощное интервью экс-босса «Динамо» о провальном сезоне «зубров»