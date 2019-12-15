ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший спортдир «Динамо» Иванов: «За 12 сезонов в КХЛ мы пролетели везде: вылетали из «элиты», не попадали на Олимпиаду и похоронили свой чемпионат»

16.12.2019 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о сборной Беларуси.

– Вам интересно болеть за сборную, где есть иностранцы?

– Это же наша сборная. Как иначе!? Просто давайте называть вещи своими именами. Как только приходит время какого-то важного турнира, натурализовываем хоккеиста и говорим, что это временное явление. А в итоге за 12 сезонов в КХЛ мы пролетели везде: вылетали из «элиты», не попадали на Олимпиаду и похоронили свой чемпионат.

– Может, не нужна тогда нам КХЛ? Вернем сильный чемпионат, который был в середине нулевых.

– Да, чемпионат был мощный. Нам обязательно нужен свой сильный чемпионат. Но и полпред в КХЛ нам нужен тоже. Только подход к проекту должен быть очень взвешенным, грамотным, профессиональным и без шараханий.

Посмотрите на Ригу. Тамошнее «Динамо» далеко не блещет результатами, но там есть определенное спокойствие и стабильность в стратегии. Финансы небольшие, но команда есть. И в сборную Латвии из этой команды придет человек пять-шесть. Не больше. Остальные, в основном, из Европы. Но «Динамо», несомненно, помогает сборной Латвии, – сказал Иванов.

Молодые белорусы сдали, система Вудкрофта не работает. Мощное интервью экс-босса «Динамо» о провальном сезоне «зубров»

Как поставить на минское «Динамо» и не проиграть? Сделай первую ставку до 100 рублей без риска!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Турсунов о том, как критикует Соболенко: «Когда ты на войне в окопе, ты же не говоришь: «Сэр, простите меня, не могли бы вы поднять свою задницу и побежать в атаку?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика