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МИД Китая о словах Озила про гонения на уйгуров: «Его ввели в заблуждение фейковые новости»
16.12.2019 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представитель МИД Китая Гэн Шуан ответил на критику полузащитника
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«Я не знаю, посещал ли мистер Озил Синьцзян лично, но, похоже, что он был введен в заблуждение фейковыми новостями. На его суждения повлияли ложные ремарки.
Если у мистера Озила будет такая возможность, мы будем рады видеть его в Синьцзяне, чтобы он мог все увидеть своими глазами», – сказал Гэн Шуан.
Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).
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Представитель МИД Китая Гэн Шуан ответил на критику полузащитника «Арсенала» Месута Озила в отношении политики страны.
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