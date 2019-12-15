МИД Китая о словах Озила про гонения на уйгуров: «Его ввели в заблуждение фейковые новости»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель МИД Китая Гэн Шуан ответил на критику полузащитника Месута Озила в отношении политики страны.

Ранее немецкий игрок осудил Китай за репрессии в отношении уйгуров, после чего китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Ман Сити».

«Я не знаю, посещал ли мистер Озил Синьцзян лично, но, похоже, что он был введен в заблуждение фейковыми новостями. На его суждения повлияли ложные ремарки.

Если у мистера Озила будет такая возможность, мы будем рады видеть его в Синьцзяне, чтобы он мог все увидеть своими глазами», – сказал Гэн Шуан.

Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов