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Хэнлон о Цыплакове: «Буду всегда помнить Владди как одного из самых великих хоккейных людей всех времен»
16.12.2019 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон вспомнил Владимира Цыплакова
«Я был очень опечален, прочитав о смерти Владимира Цыплакова. Мы с женой Кери и сыном Джексоном хотели бы поделиться своими мыслями и молитвами с семьей Цыплакова и всеми белорусскими хоккейными болельщиками, огорченными этой ужасной новостью.
Могу сказать, что тренировать Владди было большой честью. Для него команда и страна всегда были на первом месте. Помню, как на первом для меня чемпионате мира 2005 года в Австрии за день до стартового матча ему в лицо со страшной силой попала шайба. Уверен, там был перелом кости. Но когда я к нему обратился, он сказал: «Не волнуйся за меня, тебе надо проводить тренировку». И на том турнире он не пропустил ни минуты.
И у коуча Цыплакова был особенный хоккейный ум. Он стал ценным дополнением к нашему штабу и всегда собирал нас, тренеров, вместе с семьями. Буду всегда помнить Владди как одного из великих хоккейных людей всех времен. Он скрасил многие мои дни. Мне будет тебя не хватать, Цыппи...» – сказал Хэнлон.
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Хэнлон о Цыплакове: «Буду всегда помнить Владди как одного из самых великих хоккейных людей всех времен»
Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон вспомнил Владимира Цыплакова «Я был очень опечален, прочитав о смерти Владимира Цыплакова.
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