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Владимир Базанов: «Я думаю, что в следующем чемпионате все равно какие-то переносы будут»

16.12.2019 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов считает, что в следующем сезоне не удастся избежать переносов матчей.

«Дело в том, что при подготовке к играм должен быть семидневный цикл для футболистов. Когда команды играют в еврокубках, у них это не получается. Естественно, что наши команды всегда хотят перенести. И у нас получился неприятный момент, когда «Динамо» Брест не хотело переноса, а БАТЭ хотел. Но мы видели, что и там и там есть игроки нашей сборной, также БАТЭ играл в еврокубках – и нам нужно было идти на уступки.

При составлении этого календаря, я думаю, что если мы даже все учтем, то все равно какие-то переносы будут», – сказал Базанов в эфире «Итогов недели».

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Теги: Брест
 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов считает, что в следующем сезоне не удастся избежать переносов матчей.
 
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