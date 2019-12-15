Владимир Базанов: «Я думаю, что в следующем чемпионате все равно какие-то переносы будут»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов считает, что в следующем сезоне не удастся избежать переносов матчей.

«Дело в том, что при подготовке к играм должен быть семидневный цикл для футболистов. Когда команды играют в еврокубках, у них это не получается. Естественно, что наши команды всегда хотят перенести. И у нас получился неприятный момент, когда «Динамо» Брест не хотело переноса, а хотел. Но мы видели, что и там и там есть игроки нашей сборной, также БАТЭ играл в еврокубках – и нам нужно было идти на уступки.

При составлении этого календаря, я думаю, что если мы даже все учтем, то все равно какие-то переносы будут», – сказал Базанов в эфире « Итогов недели ».