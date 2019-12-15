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Владимир Базанов: «Я думаю, что в следующем чемпионате все равно какие-то переносы будут»
16.12.2019 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ
«Дело в том, что при подготовке к играм должен быть семидневный цикл для футболистов. Когда команды играют в еврокубках, у них это не получается. Естественно, что наши команды всегда хотят перенести. И у нас получился неприятный момент, когда «Динамо» Брест не хотело переноса, а
При составлении этого календаря, я думаю, что если мы даже все учтем, то все равно какие-то переносы будут», – сказал Базанов в эфире «
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