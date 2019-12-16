Владимир Базанов: «В этом году было в полтора раза меньше судейских ошибок, чем в прошлом»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением о судействе в чемпионате Беларуси 2019 года.

«Надо повышать уровень судейства, надо любому человеку учиться. Мы видим в этом проблему, что нам необходимо готовить судей, готовить постоянно. Но это надуманные вопросы.

Я, честно говоря, после этих шумих, а судья ошибся, когда был матч «Динамо» Брест – «Шахтер», ну, не увидел он эту руку. Но вы знаете, в 2018 году было 43 грубых ошибки, признано было только 9 АБФФ, в этом году – 29 – это в полтора раза меньше, из которых признано 27. Мы на правильном пути, я думаю, что разберемся», – сказал Базанов в эфире « Итогов недели ».

МИЛЕВСКИЙ И НОЙОК ЕДВА НЕ РАЗОРВАЛИ СУДЕЙ / ДИНАМО-БРЕСТ – ШАХТЕР – САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ МАТЧ БЕЛАРУСИ

АБФФ: «Обращаем внимание брестского «Динамо», что подобное поведение футболистов, тренеров, уровень организации безопасности приведет к более серьезным санкциям со стороны УЕФА»