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Владимир Базанов: «В этом году было в полтора раза меньше судейских ошибок, чем в прошлом»
16.12.2019 23:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением о судействе в чемпионате Беларуси 2019 года.
«Надо повышать уровень судейства, надо любому человеку учиться. Мы видим в этом проблему, что нам необходимо готовить судей, готовить постоянно. Но это надуманные вопросы.
Я, честно говоря, после этих шумих, а судья ошибся, когда был матч «Динамо» Брест – «Шахтер», ну, не увидел он эту руку. Но вы знаете, в 2018 году было 43 грубых ошибки, признано было только 9 АБФФ, в этом году – 29 – это в полтора раза меньше, из которых признано 27. Мы на правильном пути, я думаю, что разберемся», – сказал Базанов в эфире «
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Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением о судействе в чемпионате Беларуси 2019 года.
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