Марцел Личка: «Витус – самый недооцененный футболист брестского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка считает, что защитник Максим Витус являлся самым недооцененным игроком команды.

- Кто самый недооцененный игрок брестского «Динамо»

– Макс Витус. Всегда делал ту работу, которую мы хотели. Я в Бресте был два года, и если не было карточек или травм, то Макс и Веретило всегда играли на своих позициях, – сказал Личка для YouTube-канала « Честнок ».

Отметим, что Витус недавно покинул брестское «Динамо».

Максим Витус: «Эти годы в «Динамо» и в Бресте, возможно, были самыми счастливыми в моей жизни»