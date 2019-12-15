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Марцел Личка: «Витус – самый недооцененный футболист брестского «Динамо»

16.12.2019 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка считает, что защитник Максим Витус являлся самым недооцененным игроком команды.

- Кто самый недооцененный игрок брестского «Динамо»

– Макс Витус. Всегда делал ту работу, которую мы хотели. Я в Бресте был два года, и если не было карточек или травм, то Макс и Веретило всегда играли на своих позициях, – сказал Личка для YouTube-канала «Честнок».

Отметим, что Витус недавно покинул брестское «Динамо».

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Теги: Брест
 
 
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка считает, что защитник Максим Витус являлся самым недооцененным игроком команды.
 
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