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Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом

17.12.2019 07:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серия А начала кампанию по борьбе с расизмом.

Лига представила три картины, на которых изображены обезьяны в цветах клубов, их нарисовал художник Симоне Фугадзотто. 

«Я решил изобразить обезьян, чтобы поговорить о расизме, потому что они – метафора человеческого существа. В прошлом году я был на матче «Интер» – «Наполи» и почувствовал себя униженным, когда в адрес Кулибали, игрока, которого я обожал, прозвучали оскорбления с употреблением обезьян.

Я рисую обезьян пять-шесть лет, и я подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы. Мы все обезьяны.

Для художника не существует ничего более важного, чем попытка изменить восприятие вещей своей работой. Концепт, эстетика, реализация. Этим триптихом я попытался сказать, что мы сложные и увлекательные существа. Мы можем быть грустными или счастливыми, католиками, мусульманами или буддистами, но в конце концов, наши действия определяем мы сами, а не цвет кожи», – пояснил Фугадзотто.

Этот перформанс не оценили в Fare – организации, которая борется с расизмом в футболе.

«В очередной раз итальянский футбол лишает мир дара речи.

В стране, в которой власти не справляются с расизмом неделю за неделей, Серия А запускает кампанию, которая выглядит как нездоровая шутка. Это возмутительные создания, их влияние будет контрпродуктивно и продолжит дегуманизировать представителей африканского наследия. 

Трудно понять, о чем они думали, с кем советовались? Настало время для прогрессивных клубов в лиге, чтобы их голос был услышан», – говорится в сообщении Fare.

С расизмом в итальянском футболе никто реально не борется. В стране популярны правые, клубы боятся ультрас

Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом

Фото: официальный сайт Серии А

 
 
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