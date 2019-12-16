НБА. «Милуоки» – «Даллас», «Хьюстон» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

«Милуоки» попытается продолжить победную серию в игре с «Далласом». «Хьюстон» попытается взять реванш у «Сперс» за поражение в , когда не засчитали данк Хардена.

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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