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НБА. «Милуоки» – «Даллас», «Хьюстон» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Милуоки» попытается продолжить победную серию в игре с «Далласом». «Хьюстон» попытается взять реванш у «Сперс» за поражение в Сан-Антонио, когда не засчитали данк Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
17 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
М-ф Моррис (22),
Браун (20),
Кеннард (14 + 6 передач),
Снелл (10),
Макер (4) старт;
Роуз (22 + 8 передач),
Вуд (12),
Гэллоуэй (8),
Михайлюк (7).
- Вашингтон
-
Бил (35 + 10 передач),
Томас (23 + 6 передач),
Бонга (9),
Маинми (9 + 8 подборов),
Хачимура (7) старт;
Бертанс (17),
Смит (10 + 7 передач),
Браун (10),
Скофилд (9),
Мэтьюз (4).
- Дата проведения
-
17 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Сиакам (33),
Пауэлл (26),
Лаури (20 + 11 передач),
Ануноби (12 + 9 подборов),
Марк Газоль (8) старт;
Ибака (14),
Дэвис (7),
Буше (7),
Маккоу (6),
Миллер (0),
Эрнандес (0).
- Кливленд
-
Секстон (25),
Гарлэнд (20),
Томпсон (18 + 8 подборов),
Осман (12),
Лав (9 + 7 подборов) старт;
Кларксон (9),
Портер (9),
Нэнс (7),
Деллаведова (2),
Хенсон (2 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
17 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (34 + 11 подборов),
Корвер (11),
Миддлтон (9),
Мэттьюз (6),
Коннотон (5),
Хилл (4),
Б. Лопес (3),
Дивинченцо (2 + 7 подборов + 6 передач),
Браун (2),
Ильясова (0),
Р. Лопес (0).
- Даллас
-
Сет Карри (19),
Порзингис (17 + 8 подборов),
Брансон (11 + 7 передач),
Финни-Смит (11),
Клебер (8),
Райт (7),
Джексон (7),
Пауэлл (4 + 7 подборов),
Хардуэй (2),
Ли (0).
- Дата проведения
-
17 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Валанчюнас (17 + 8 подборов),
Морэнт (16 + 9 передач),
Мелтон (15),
Кларк (12),
Джарен Джексон (12),
Хилл (8),
Брукс (7),
Краудер (6),
Джонс (2),
Андерсон (0).
- Майами
-
Хирро (17),
Нанн (16),
Батлер (14 + 7 передач),
Робинсон (12),
Адебайо (12 + 11 подборов),
Джонс (10),
Ленард (3),
Силва (2),
Олиник (0).
- Дата проведения
-
17 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (31),
Харден (21 + 7 подборов),
Маклемор (12),
Капела (10 + 10 подборов),
Такер (4 + 8 подборов),
Кларк (3),
Риверс (2),
Хауз (0),
Сефолоша (0).
- Сан-Антонио
-
Форбс (18),
Мюррей (16),
Олдридж (15 + 8 подборов),
Уайт (10),
Гэй (10 + 10 подборов),
Лайлс (8),
Дерозан (6),
Миллс (4),
Пелтль (2),
Уокер (0),
Белинелли (0).
- Дата проведения
-
17 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Убре (13),
Шарич (13),
Камински (12),
Рубио (5 + 7 передач + 5 потерь),
Бриджес (4).
- Портленд
-
Макколлум (18),
Лиллард (10),
Энтони (10),
Бэйзмор (8),
Уайтсайд (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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