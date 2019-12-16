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НБА. «Милуоки» – «Даллас», «Хьюстон» сыграет с «Сан-Антонио» и другие матчи

17.12.2019 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 

«Милуоки» попытается продолжить победную серию в игре с «Далласом». «Хьюстон» попытается взять реванш у «Сперс» за поражение в Сан-Антонио, когда не засчитали данк Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)
Дата проведения
17 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
М-ф Моррис (22), Браун (20), Кеннард (14 + 6 передач), Снелл (10), Макер (4)  старт; Роуз (22 + 8 передач), Вуд (12), Гэллоуэй (8), Михайлюк (7).
Вашингтон
Бил (35 + 10 передач), Томас (23 + 6 передач), Бонга (9), Маинми (9 + 8 подборов), Хачимура (7)  старт; Бертанс (17), Смит (10 + 7 передач), Браун (10), Скофилд (9), Мэтьюз (4).

Торонто – Кливленд 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)
Дата проведения
17 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Сиакам (33), Пауэлл (26), Лаури (20 + 11 передач), Ануноби (12 + 9 подборов), Марк Газоль (8)  старт; Ибака (14), Дэвис (7), Буше (7), Маккоу (6), Миллер (0), Эрнандес (0).
Кливленд
Секстон (25), Гарлэнд (20), Томпсон (18 + 8 подборов), Осман (12), Лав (9 + 7 подборов)  старт; Кларксон (9), Портер (9), Нэнс (7), Деллаведова (2), Хенсон (2 + 7 подборов).

Оклахома-Сити – Чикаго 104:100 (4 четверть)
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Даллас 94:108 (4 четверть)
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Я. Адетокумбо (34 + 11 подборов), Корвер (11), Миддлтон (9), Мэттьюз (6), Коннотон (5), Хилл (4), Б. Лопес (3), Дивинченцо (2 + 7 подборов + 6 передач), Браун (2), Ильясова (0), Р. Лопес (0).
Даллас
Сет Карри (19), Порзингис (17 + 8 подборов), Брансон (11 + 7 передач), Финни-Смит (11), Клебер (8), Райт (7), Джексон (7), Пауэлл (4 + 7 подборов), Хардуэй (2), Ли (0).

Мемфис – Майами 104:102 (4 четверть)
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Валанчюнас (17 + 8 подборов), Морэнт (16 + 9 передач), Мелтон (15), Кларк (12), Джарен Джексон (12), Хилл (8), Брукс (7), Краудер (6), Джонс (2), Андерсон (0).
Майами
Хирро (17), Нанн (16), Батлер (14 + 7 передач), Робинсон (12), Адебайо (12 + 11 подборов), Джонс (10), Ленард (3), Силва (2), Олиник (0).

Хьюстон – Сан-Антонио 94:97 (4 четверть)
Дата проведения
17 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Уэстбрук (31), Харден (21 + 7 подборов), Маклемор (12), Капела (10 + 10 подборов), Такер (4 + 8 подборов), Кларк (3), Риверс (2), Хауз (0), Сефолоша (0).
Сан-Антонио
Форбс (18), Мюррей (16), Олдридж (15 + 8 подборов), Уайт (10), Гэй (10 + 10 подборов), Лайлс (8), Дерозан (6), Миллс (4), Пелтль (2), Уокер (0), Белинелли (0).

Финикс – Портленд 67:59 (2 четверть)
Дата проведения
17 декабря, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Убре (13), Шарич (13), Камински (12), Рубио (5 + 7 передач + 5 потерь), Бриджес (4).
Портленд
Макколлум (18), Лиллард (10), Энтони (10), Бэйзмор (8), Уайтсайд (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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