ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рапино о Трампе: «Для меня он не президент. Президенты не ссорятся с людьми в твиттере и не отзываются плохо о сильных женщинах»

17.12.2019 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала летнюю словесную пикировку с президентом США Дональдом Трампом, когда она отказалась от приглашения посетить Белый дом в случае победы на чемпионате мира.

«Честно говоря, я придавала этому куда менее серьезное значение, чем это было на самом деле. Я не находила логики в том, что ссора с президентом страны может быть резонансной.

Президенты не ссорятся с людьми в твиттере. Президенты не выступают против игроков национальной сборной и не оказывают на них излишнее давление перед главным матчем в турнире.

Президенты не отзываются плохо о всех сильных женщинах, поэтому для меня он не президент», – сказала Рапино.

Трамп о словах Рапино: «Меган должна выиграть, прежде чем говорить. Я приглашаю команду в Белый дом»

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала летнюю словесную пикировку с президентом США Дональдом Трампом, когда она отказалась от приглашения...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Зеленский – Зозуле: «Тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика