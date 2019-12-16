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Рапино о Трампе: «Для меня он не президент. Президенты не ссорятся с людьми в твиттере и не отзываются плохо о сильных женщинах»
17.12.2019 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала летнюю словесную пикировку с президентом США Дональдом Трампом, когда она отказалась от приглашения посетить Белый дом в случае победы на чемпионате мира.
«Честно говоря, я придавала этому куда менее серьезное значение, чем это было на самом деле. Я не находила логики в том, что ссора с президентом страны может быть резонансной.
Президенты не ссорятся с людьми в твиттере. Президенты не выступают против игроков национальной сборной и не оказывают на них излишнее давление перед главным матчем в турнире.
Президенты не отзываются плохо о всех сильных женщинах, поэтому для меня он не президент», – сказала Рапино.
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Рапино о Трампе: «Для меня он не президент. Президенты не ссорятся с людьми в твиттере и не отзываются плохо о сильных женщинах»
Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала летнюю словесную пикировку с президентом США Дональдом Трампом, когда она отказалась от приглашения...
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