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Зеленский – Зозуле: «Тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот!»
17.12.2019 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю, который подвергся обструкции во время матча Сегунды с «Райо Вальекано».
«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!
Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.
Мы с тобой! Жму руку!» – написал Зеленский.
Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули, называя его «####### нацистом». В итоге матча был прерван.
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Зеленский – Зозуле: «Тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот!»
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю, который подвергся обструкции во время матча Сегунды с «Райо Вальекано».
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