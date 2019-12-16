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Зеленский – Зозуле: «Тебя поддерживает вся Украина. Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот!»

17.12.2019 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю, который подвергся обструкции во время матча Сегунды с «Райо Вальекано».

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.

Мы с тобой! Жму руку!» – написал Зеленский.

Команды не вышли на второй тайм в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули, называя его «####### нацистом». В итоге матча был прерван.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю, который подвергся обструкции во время матча Сегунды с «Райо Вальекано».
 
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