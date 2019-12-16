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Директор «Ислочи»: «Возможно, последнего слова Глеб еще не сказал и передумает. Я хотел бы видеть его на поле в наших рядах»
17.12.2019 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Ислочи» Сергей Мельников поделился мнением об игре
– Александр Глеб остается в команде?
– В последнем матче сезона он заявил, что завершает карьеру футболиста. Возможно, последнего слова он еще не сказал и передумает. Лично я хотел бы видеть его на поле в наших рядах. Его присутствие украшает команду, а то, что Александр решил провести вторую половину сезона в
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