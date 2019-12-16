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Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд. В последних 24 играх у «зубров» лишь 3 победы
17.12.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня минское
Отметим, что в последних 24 играх минчане одержали лишь три победы.
«Зубры занимают 11-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.
Следующий матч состоится завтра. «Динамо» сыграет против ХК «Сочи».
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