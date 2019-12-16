Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд. В последних 24 играх у «зубров» лишь 3 победы

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское уступило дома в овертайме «Локомотиву». Таким образом, команда Вудкрофта проиграла седьмой матч подряд.

Отметим, что в последних 24 играх минчане одержали лишь три победы.

«Зубры занимают 11-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

Следующий матч состоится завтра. «Динамо» сыграет против ХК «Сочи».