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Минское «Динамо» проиграло седьмой матч подряд. В последних 24 играх у «зубров» лишь 3 победы

17.12.2019 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское «Динамо» уступило дома в овертайме «Локомотиву». Таким образом, команда Вудкрофта проиграла седьмой матч подряд. 

Отметим, что в последних 24 играх минчане одержали лишь три победы.

«Зубры занимают 11-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 14 очков.

Следующий матч состоится завтра. «Динамо» сыграет против ХК «Сочи». 

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Сегодня минское «Динамо» уступило дома в овертайме «Локомотиву».
 
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