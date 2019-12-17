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Владимир Пигулевский: «Первый круг 2020 года Шкурин 100% останется в «Энергетике-БГУ»
17.12.2019 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский сообщил, что первый круг чемпионата Беларуси 2020 года
– Он (Шкурин – прим.) никуда и сейчас не стремится. Он начал забивать в
- в 2020 году точно, что он останется в команде?
– Первый круг 100%. А вот второй круг будем смотреть, как себя проявит, – сказал Пигулевский в эфире «
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Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский сообщил, что первый круг чемпионата Беларуси 2020 года Илья Шкурин отыграет за его команду.
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