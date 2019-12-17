Владимир Пигулевский: «Первый круг 2020 года Шкурин 100% останется в «Энергетике-БГУ»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский сообщил, что первый круг чемпионата Беларуси 2020 года отыграет за его команду.

– Он (Шкурин – прим.) никуда и сейчас не стремится. Он начал забивать в и хочет еще, как молодой парень, еще больше развить свое мастерство и поднять свой функциональный уровень и физическую составляющую для того, чтобы еще больше забивать.

- в 2020 году точно, что он останется в команде?

– Первый круг 100%. А вот второй круг будем смотреть, как себя проявит, – сказал Пигулевский в эфире « Спорт-кадра ».

ФАН: Шкурин попал в сферу интересов московского ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Оренбурга», игрок оценивается в 1,5 млн евро