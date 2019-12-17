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Андрей Костицын: «На самом деле не были готовы ни к самой игре, ни к единоборствам, поэтому все проигрывали»
17.12.2019 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
– На самом деле не были готовы ни к самой игре, ни к единоборствам, поэтому все проигрывали и большую часть времени проводили у себя в зоне.
- Это из-за того, что была международная пауза
– Нет. Просто не было настроя боевого, как в третьем периоде. Вышли просто расхлябанно, – сказал Костицын.
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