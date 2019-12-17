Андрей Костицын: «На самом деле не были готовы ни к самой игре, ни к единоборствам, поэтому все проигрывали»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского Андрей Костицын подвел итог матча против «Локомотива» (2:3 ОТ).

– На самом деле не были готовы ни к самой игре, ни к единоборствам, поэтому все проигрывали и большую часть времени проводили у себя в зоне.

- Это из-за того, что была международная пауза

– Нет. Просто не было настроя боевого, как в третьем периоде. Вышли просто расхлябанно, – сказал Костицын.