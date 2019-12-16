Крэйг Вудкрофт: «Не получилось показать результат, но мне понравилось, как команда сражалась до последнего и показала характер»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

– В первую очередь поздравляю Майка и его команду с победой. Сегодняшний матч чем-то похож на шахматы. Первые два периода игра была достаточно равной, команды показывали хороший уровень хоккея. В первом периоде мы позволили себе расслабиться в концовке меньшинства и «Локомотив» реализовал его. Во втором периоде у нас случилась небольшая ошибка в защите, которой «Локо» воспользовался. Как сказал Майк, в этой лиге не бывает простых команд и лёгких матчей. Мы должны были выйти готовыми к этому.

Во втором перерыве мы говорили о том, что у нас есть характер и мы должны его показать. В третьем периоде мы играли действительно здорово. Отличную шайбу забросил , который вдохнул жизнь в нашу игру. Мы поверили в свои силы, стали атаковать с большим рвением, что вылилось во вторую шайбу. Александр Китаров здорово сыграл на пятачке и позволил перевести игру в овертайм, где атака 2 в 1 у завершилась голом. Жаль, что мы не смогли победить. Но я горжусь тем, как боролась команда и как мы вернулись в игру.

– Насколько на настрой команды подействовала новость о том, что из жизни ушел Владимир Цыплаков, с которым вы в свое время играли в одной команде?

– Скажу, что сегодня был очень эмоциональный день для команды, тренеров и меня лично. Честно говоря, я не знал, как эта новость повлияет на команду сегодня. Было понятно, что все ребята будут играть с тяжелым сердцем, но хотелось, чтобы они сыграли хороший матч в память о Владимире.

Может, не получилось показать результат, но мне понравилось, как команда сражалась до последнего и показала характер. Думаю, в этом смысле мы смогли почтить память Владимира.

– Сегодня команда потеряла или приобрела один балл?

– Вы меня уже давно знаете и наверняка запомнили, что я ненавижу проигрывать. Так что мы потеряли один балл, – сказал Вудкрофт