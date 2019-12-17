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Кубок ФИБА. «Цмокi-Мiнск» выиграли у «Клуж-Напоки»
18.12.2019 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня «Цмокi-Мiнск» провели второй матч второго этапа Кубка ФИБА.
Кубок ФИБА
Группа «J»
Цмокi-Мiнск Беларусь – Клуж-Напока Румыния – 78:76 (25:21, 23:17, 17:25, 13:13)
18 декабря, 19.00. Минск, «Falcon Club»
Положение команд: Клуж-Напока – 1-1, Цмокi-Мiнск – 1-1, Нес-Циона – 1-0, Орадя – 0-1.
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Сегодня «Цмокi-Мiнск» провели второй матч второго этапа Кубка ФИБА.
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