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Кубок ФИБА. «Цмокi-Мiнск» выиграли у «Клуж-Напоки»  

18.12.2019 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня «Цмокi-Мiнск» провели второй матч второго этапа Кубка ФИБА.

Кубок ФИБА

Группа «J»

Цмокi-Мiнск Беларусь – Клуж-Напока Румыния – 78:76 (25:21, 23:17, 17:25, 13:13)

18 декабря, 19.00. Минск, «Falcon Club»

Положение команд: Клуж-Напока – 1-1, Цмокi-Мiнск – 1-1, Нес-Циона – 1-0,  Орадя – 0-1.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня «Цмокi-Мiнск» провели второй матч второго этапа Кубка ФИБА.
 
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